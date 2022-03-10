Daily Storm

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Депутаты Госдумы предложили, чтобы многодетные семьи не платили за услуги ЖКХ

Депутаты Госдумы предложили, чтобы многодетные семьи не платили за услуги ЖКХ

В числе предложенных мер поддержки граждан — субсидирование 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 летВ Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты услуг ЖКХ.

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