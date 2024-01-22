Exxpress: украинские военные стали использовать кавалеристов с Javelin

Военнослужащие Украины начали использовать лошадей в бою. Об этом заявило издание EXXpress. Авторы статьи отметили, что снимки, размещенные украинским Минобороны, напоминают о «временах старых-добрых кавалерийских атак».
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