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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Чай каркаде для похудения: в чем польза и как употреблять

С недавних пор диетологи стали использовать каркаде в комплексе мер по снижению веса. Учёные провели исследования, и выяснили, что красный напиток из суданской розы (так называют каркаде,) действительно помогает похудеть.

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