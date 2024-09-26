Jetour приглашает на тест-драйв своих кроссоверов

Jetour Camp стартует 28-29 сентября в Санкт-Петербурге. Затем роуд-шоу продолжится в Твери (5-6 октября), Ярославле (12-13 октября), Нижнем Новгороде (19-20 октября), Казани (26-27 октября) и завершится в Екатеринбурге (9-10 ноября).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)