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5koleso.ru

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Jetour приглашает на тест-драйв своих кроссоверов

Jetour приглашает на тест-драйв своих кроссоверов

Jetour Camp стартует 28-29 сентября в Санкт-Петербурге. Затем роуд-шоу продолжится в Твери (5-6 октября), Ярославле (12-13 октября), Нижнем Новгороде (19-20 октября), Казани (26-27 октября) и завершится в Екатеринбурге (9-10 ноября).

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