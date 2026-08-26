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ДумаТВ

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Председатель ГД заявил, что европейским лидерам, поддерживающим неонацизм, надо понимать, к чему приводит существование такого режима

Председатель ГД заявил, что европейским лидерам, поддерживающим неонацизм, надо понимать, к чему приводит существование такого режима

Европейским лидерам, поддерживающим неонацистский режим, надо отдавать себе отчёт и понимать, к чему приводит существование такого режима, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на «Россия 24».

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