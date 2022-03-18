Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

Аксёнов поздравил крымчан с Днём воссоединения Крыма с Россией

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём telegram-канале поздравил крымчан с главным праздником российского полуострова – Днём воссоединения Крыма с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх