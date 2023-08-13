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Сборная России U18 сыграет с Беларусью U18 в матче открытия новой арены в Новосибирске

Матч открытия «Сибирь-Арены» Новосибирск Россия U18 – Беларусь U18 – 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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