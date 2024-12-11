Курская дуга, 10 декабря: Наши зашли на Сумщину с целью окружения всей группировки оккупантов Бандеровцы с Кураховского и Покровского направлений с ужасом ожидают отправки самых боеспособных в Суджу В Сети появилось подтверждение успехов «северян» на юге Суджанского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии