Курская дуга, 10 декабря: Наши зашли на Сумщину с целью окружения всей группировки оккупантов Бандеровцы с Кураховского и Покровского направлений с ужасом ожидают отправки самых боеспособных в Суджу В Сети появилось подтверждение успехов «северян» на юге Суджанского района.