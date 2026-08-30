Сергей Лавров объявил о подготовке международного форума по развитию российского Заполярья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о подготовке международного форума, который будет посвящён развитию российского Заполярья.
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