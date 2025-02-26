«Саша, что ты наделал?»: В Таганроге экс-начальник МВД торговал российским гражданством для таджиков

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Комментарии
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ВераВерная
В свой карман.
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7 час.
Serg
Один вопрос остался открытым- когда найдут всех &quot;облагодетельствованных&quot; российским гражданством через это сборище мразей в погонах и выпиздят их обратно в кишлаки, лишив купленного гражданства?
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7 час.
S
Serg
Ага, &quot;вот приедет барин, барин нас рассудит&quot;- Некрасов вечен и актуален, как никогда.
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7 час.
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