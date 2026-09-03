Синоптик Шувалов: первый снег в России выпал на Чукотке

Первый снег в этом году на территории России выпал на севере Чукотского автономного округа. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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