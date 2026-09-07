Вице-спикер думы ХМАО Семенов и его сын-экс-замминистра раскрыли доходы перед выборами: отец в шесть раз превзошел сына

Вице-спикер думы Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Семенов, баллотирующийся на переизбрание по Нефтеюганскому одномандатному округу №8, задекларировал по итогам 2025 года доход в размере 13,27 млн рублей.
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