Сотрудники астраханской полиции и погранслужбы задержали трех контрабандистов с одного судна

У них обнаружили сильнодействующие вещества. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из территориального Пограничного управления ФСБ пресекли преступную деятельность троих человек экипажа морского судна.
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