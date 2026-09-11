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Армрестлинг. East vs West 26. Матюшенко поборется с Ларраттом, Макаров проведет защиту титула против Черкасова, Брзенк встретится с Чжао Цзыжуем, другие поединки

12 сентября в китайском Цзясине пройдет турнир по армрестлингу East vs West 26. В главном поединке вечера встретятся канадец Девон Ларратт и россиянин Иван Матюшенко.

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