Антон Заболотный рассказал о своём автопарке и "мерине" для зимы

Антон Заболотный, экс-форвард ведущих российских футбольных клубов, раскрыл подробности о своём автопарке, включающем три машины, и рассказал о своей новой роли в медиаклубе «СКА-Ростов», присоединившись к нему в августе.
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