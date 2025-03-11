Ватиканом оценено состояние здоровья папы римского: опасности для жизни нет

По сообщению Ватикана, папе Франциску больше не угрожает непосредственная опасность, и он хорошо переносит лечение в больнице, что свидетельствует о прогрессе у 88-летнего понтифика, который продолжает выздоравливать от двусторонней пневмонии .
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