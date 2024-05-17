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Харьковчане срочно переучивают звучание "паляныцьи" на русский манер "паляница"

Харьковчане срочно переучивают звучание "паляныцьи" на русский манер "паляница"

Юрий Кот Наступление русской армии на Харьков с каждым днем разворачивается всё сильнее.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...&quot;Одын зламав, другый десь закотывся&quot;. Сами американцы утверждают, что Украина от слова &quot;украсть&quot; ©  - наконец, на третий год СВО (и 8 лет ДО оной)) до них дошло... 🤣
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3 час.
Sergiy Che
Кто такой Бандера и Шухевич и сколько раз нужно повторить??)) -
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3 час.
СБ
Серж Брукс
Эй кто там новый мэр Харькова,срочно приведите в порядок квартиру моей тещи по адресу:Чередниченковская7 кВ 449 и приготовить к передаче.Иначе буду спрашивать по законам военного времени!Да и цветы в гаршочке чтобы стояли на балконе.
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1 час.

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