Харьковчане срочно переучивают звучание "паляныцьи" на русский манер "паляница"

Sergiy Che "..."Одын зламав, другый десь закотывся". Сами американцы утверждают, что Украина от слова "украсть" © - наконец, на третий год СВО (и 8 лет ДО оной)) до них дошло... 🤣

Sergiy Che Кто такой Бандера и Шухевич и сколько раз нужно повторить??)) -