Юрий Кот Наступление русской армии на Харьков с каждым днем разворачивается всё сильнее.
Харьковчане срочно переучивают звучание "паляныцьи" на русский манер "паляница"
Комментарии
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Sergiy Che
"..."Одын зламав, другый десь закотывся". Сами американцы утверждают, что Украина от слова "украсть" © - наконец, на третий год СВО (и 8 лет ДО оной)) до них дошло... 🤣
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3 час.
Sergiy Che
Кто такой Бандера и Шухевич и сколько раз нужно повторить??)) -
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3 час.
СБ
Серж Брукс
Эй кто там новый мэр Харькова,срочно приведите в порядок квартиру моей тещи по адресу:Чередниченковская7 кВ 449 и приготовить к передаче.Иначе буду спрашивать по законам военного времени!Да и цветы в гаршочке чтобы стояли на балконе.
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1 час.
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