БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Парк «Патриот»: Куда исчезают трофеи СВО?

Парк «Патриот»: Куда исчезают трофеи СВО?

Западная трофейная техника хорошо смотрелась бы на Поклонной горе Александр Широкорад На фото: финский БТР SISU PASI XA-185 с противодроновой сеткой (Фото: Александр Широкоград) 21 ноября 2023 года я посетил выставку «Трофеи СВО» в парке «Патриот».

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