Слово и дело

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Чулпан Хаматова может быть замешана в финансовом скандале на миллиард рублей

Чулпан Хаматова может быть замешана в финансовом скандале на миллиард рублей

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова может быть участницей финансовых махинаций на сумму в один миллиард рублей.

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