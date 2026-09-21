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Учёные измерили первичный гелий первых минут Вселенной с точностью 0,5%

Учёные измерили первичный гелий первых минут Вселенной с точностью 0,5%

Международная команда учёных, включая исследователей из Университета Миннесоты и Университета штата Огайо, достигла принципиального рубежа в «точностной космологии»: точности измерения количества гелия, образовавшегося в первые пять минут существования Вселенной.

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