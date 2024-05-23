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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Студенты из СЗАО создали уникальные бионические протезы

Студенты из СЗАО создали уникальные бионические протезы

Четверокурсники, обучающиеся по специальности «мехатроника и мобильная робототехника» Московского государственного образовательного комплекса на Вишнёвой улице Даниил Коновалов, Даниил Козакевич, Екатерина Кушнарева, Алексей Глинкин и Елизавета Конопляникова из Финансового университета при Правительстве РФ разработали и напечатали на 3D-принтере уникальный бионический протез кисти и предплечья руки.

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