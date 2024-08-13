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Ночное волшебство: северное сияние озарило небо над Петербургом

Ночное волшебство: северное сияние озарило небо над Петербургом

В один день Петербуржцы стали свидетелями сразу двух ярких природных явлений. Cначала, на горизонте великого города Петра протянулась двойная радуга, создавая уникальное зрелище для его жителей, а через некоторое время и вовсе ночное небо охватило редкое для широт Петербурга — северное сияние.

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