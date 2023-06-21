Россия до конца года заставит вернуть компании из-за границы

ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Попытка уйти от оплаты налогов в России и обеспечить их поступление исключительно в иностранную экономику стала причиной регистрации большого количества российских компаний за рубежом в 1990-х годах, но теперь такой подход выглядит, мягко говоря, не отвечающим российским экономическим интересам.
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