«Российская версия» линии обороны: Украина пытается укрепить позиции Евгения КомароваВСУ активно разрабатывают стратегию построения линии обороны, во многом аналогичной системе укреплений, развернутой почти год назад российскими военными.
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