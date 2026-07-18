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Царьград

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"Мы будем полуслепыми": Украинский политолог указал Москве на важную цель

"Мы будем полуслепыми": Украинский политолог указал Москве на важную цель

Украинский политолог Руслан Бортник указал на важную цель для Москвы. Сетуя на то, что США могут прекратить свою финансовую поддержку киевского режима, Бортник проболтался, без чего "мы будем полуслепыми".

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