Украинский политолог Руслан Бортник указал на важную цель для Москвы. Сетуя на то, что США могут прекратить свою финансовую поддержку киевского режима, Бортник проболтался, без чего "мы будем полуслепыми".
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