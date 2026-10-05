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Нижегородская правда

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Более 23 тысяч гостей посетили Нижегородскую книжную ярмарку

Более 23 тысяч гостей посетили Нижегородскую книжную ярмарку

Нижегородская книжная ярмарка подвела итоги. За три дня её посетило более 23 тысяч гостей, которые приобрели свыше 26 тысяч книг.

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