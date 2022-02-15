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«Зенит» и «Спартак»: миссия не выполнима? РЕЙТИНГИ УЕФА. На старте плей-офф

«Зенит» и «Спартак»: миссия не выполнима? РЕЙТИНГИ УЕФА. На старте плей-офф

Без весомого вклада этих клубов невозможно прекратить падение российского футбола в таблицах УЕФА и сопряженных с этим тяжелых последствий Вчера стартовала весенняя стадия еврокубков.

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