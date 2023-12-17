Россотрудничество хочет расширить присутствие в Африке

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что агентство заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.
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