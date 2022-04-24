Нападающий «Ордабасы» Ньюиадзи догнал Канте в бомбардирской гонке после дубля «Кызыл-Жару», Байтана – единоличный лидер по ассистам в КПЛ

После дубля «Кызыл-Жару» в последнем туре КПЛ нападающий «Ордабасы» Серж Ньюиадзи догнал Хосе Канте и у обоих игроков теперь на счету по 5 голов.

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