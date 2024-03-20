В парламенте Германии не исключили, что отправка военных НАТО на Украину приведёт к краху альянса

Депутат Бундестага Севим Дагдален призывала правительство Германии дать свою оценку высказываниям некоторых европейских лидеров о возможности отправки войск НАТО на Украину, что, по ее словам, чревато падением альянса.
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