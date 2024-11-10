CNN: «Герань» стала еще опаснее, русские научили ее обходить заслоны НАТО

Константин Ольшанский 9 ноября 2024 г., 17:42 Половина российских дронов — это приманки, сводящие с ума украинскую ПВО Российские дроноводы придумали новый способ, как обманывать украинскую ПВО и повысить точность ударов.
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