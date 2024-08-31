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Орловские новости

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Стало известно, сколько сколько стоит собрать ребенка в школу в ЦФО

Стало известно, сколько сколько стоит собрать ребенка в школу в ЦФО

Большинство родителей (80%), опрошенных в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области), сообщили об увеличении затрат на подготовку к школе в этом году, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе проведенного опроса.

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