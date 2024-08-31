Стало известно, сколько сколько стоит собрать ребенка в школу в ЦФО

Большинство родителей (80%), опрошенных в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области), сообщили об увеличении затрат на подготовку к школе в этом году, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе проведенного опроса.