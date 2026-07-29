Анонсированный для России кроссовер Deepal S05 обновлен в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Основанный компанией Changan бренд Deepal уже продает в России гибрид S07, а в конце весны производитель пообещал вывести на наш рынок электрическую версию кроссовера S05.