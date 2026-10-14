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Вслед за дата-центрами «Яндекса» противник атаковал ЦОД «Сбера»

Вслед за дата-центрами «Яндекса» противник атаковал ЦОД «Сбера»

После того как ВС РФ начали кампанию по целенаправленному поражению украинских информационно-вычислительных центров и узлов связи, российские эксперты в сфере безопасности и ИТ предупредили: стоит ожидать ответных зеркальных действий и ускоренно готовиться к защите от атак ВСУ наших аналогичных объе.

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