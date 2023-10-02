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Военное обозрение

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Британское издание: В Лондоне опасаются последствий планов Киева в отношении Крыма

Британское издание: В Лондоне опасаются последствий планов Киева в отношении Крыма

В Киеве поставили перед собой задачу "вернуть" Крым, однако до сих пор этого не сделали. Да и на Западе уже сомневаются в том, что украинская армия способна выйти к Крыму, перерезав сухопутный путь его снабжения.

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