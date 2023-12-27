Эрнст дал приказ: Вырезать всех, кроме Димы Билана - новогодний чистильщик

Светлана Путря Смотреть все равно не буду! Оскандалился Эрнст по самое не хочу!

Alex Nемо Встаёт вопрос - а откуда у ксюхи такая информация? Ей же вроде как запрещён вход в телецентр и вообще рекомендовано к камерам ближе чем на километр не приближаться?