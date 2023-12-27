Avia.pro - Новости Массовое Исключение Звёзд из Новогодних Шоу Ксения Собчак раскрыла информацию о том, что Первый канал и ВГТРК приняли решение исключить из "Голубых огоньков" и всех новогодних программ звёзд, участвовавших в скандальной вечеринке.
Эрнст дал приказ: Вырезать всех, кроме Димы Билана - новогодний чистильщик
Комментарии
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Светлана Путря
Смотреть все равно не буду! Оскандалился Эрнст по самое не хочу!
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1 час.
Alex Nемо
Встаёт вопрос - а откуда у ксюхи такая информация? Ей же вроде как запрещён вход в телецентр и вообще рекомендовано к камерам ближе чем на километр не приближаться?
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52 мин.
ИГ
Ирина Галивец
Кто бы ещё и эрнста вырезал! А заодно и пескова от президента убрал, чтоб не позорил его!
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25 мин.
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