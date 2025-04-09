Депутат PAS: «Письмо Вероники Драгалин — фальшивое»

Депутат парламента от партии PAS Дориан Истратий прокомментировал обнародованное накануне письмо бывшего главного антикоррупционного прокурора Вероники Драгалин, заявив, что ее заявления не соответствуют действительности.
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