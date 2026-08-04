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Газета.ру

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Член СПЧ Кабанов: оскорбившим РФ мигрантам нужно навсегда запрещать въезд

Член СПЧ Кабанов: оскорбившим РФ мигрантам нужно навсегда запрещать въезд

Мигрантам и их семьям следует навсегда запрещать въезд в страну за оскорбление России и ее символов. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Кирилл Кабанов.

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