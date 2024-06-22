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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» может включить Кьезу в сделку с «МЮ» по Гринвуду или Санчо

Туринский клуб заинтересован в подписании Мэйсона Гринвуда, но не может и не хочет платить за него 40-50 миллионов евро – на такую сумму рассчитывают англичане.

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