Врач Кашух посоветовала отказаться от употребления бобовых за 2 дня до авиаперелета

При наборе высоты во время полета на самолете у некоторых людей может развиваться метеоризм. Облегчить состояние можно, если за два дня до рейса отказаться от употребления бобовых, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.
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