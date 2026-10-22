Южный окружной военный суд приговорил Евгения Бутко к 20 годам колонии строгого режима за публикацию в поддержку «Русского добровольческого корпуса» и перевод 3144 рублей в криптовалюте на счёт представителей этой запрещённой в России организации.
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