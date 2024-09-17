Мобильный пункт вакцинации от гриппа открыли на Кукковке

Ещё один мобильный пункт вакцинации открыли на парковке у гипермаркета «Магнит» (ул. Ровио, 15а). Специалисты Городской поликлиники № 4 делают прививки с понедельника по пятницу с 11:30 до 19:00 (перерыв с 14:50 до 15:00), в субботу – с 11:00 до 15:00.