Sky News: Иран и хуситы устроили ловушку в Красном море для США и Британии

Иран и поддерживаемые им хуситы устроили ловушку для США и Великобритании в Красном море, поскольку их удары по территории Йемена сопряжены с большим риском и наверняка не достигнут целей, в то же время усиливая противника.
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