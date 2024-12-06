Спорт, образование и благоустройство Тюмени обсудят депутаты в декабре

ТЮМЕНЬ, 6 декабря, ФедералПресс. В Тюменской городской думе с 9 по 11 декабря народные избранники проведут серию заседаний постоянных депутатских комиссий: обсудят состояние водоочистных сооружений, организацию празднования Нового года и градостроительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии