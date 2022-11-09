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Берни Экклстоун: «Люди разочарованы выступлениями Шумахера – может, Мику стоит забыть об «Ф-1» и попробовать себя в другой серии»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о будущем Мика Шумахера. В прессе стало появляться все больше сообщений о том, что Шумахер потеряет свое место в «Хаасе» в следующем году в пользу Нико Хюлькенберга.

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