Берни Экклстоун: «Люди разочарованы выступлениями Шумахера – может, Мику стоит забыть об «Ф-1» и попробовать себя в другой серии»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о будущем Мика Шумахера. В прессе стало появляться все больше сообщений о том, что Шумахер потеряет свое место в «Хаасе» в следующем году в пользу Нико Хюлькенберга.