20 февраля 2025 года на базе государственного учреждения образования ´Детский сад № 44 г. Бобруйска´ проведен областной практико-ориентированный семинар для музыкальных руководителей учреждений дошкольного образования по теме ´Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста на занятиях по образовательной области ´Музыкальное искусство´.