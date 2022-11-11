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Гальченюк подписал пробный контракт с фармом «Колорадо» в АХЛ. Форвард был на просмотре в «Эвеланш», но получил травму

Алекс Гальченюк подписал пробный контракт с фарм-клубом «Колорадо» в АХЛ. В сентябре 28-летний нападающий проходил просмотр в «Эвеланш», но получил травму.

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