Віртуальна бесіда Джо Байдена та Сі Цзіньпіна (архівне фото) Байден і Сі Цзіньпін обговорять ситуацію навколо Тайваню та війну в Україні Білий дім прагне до того, щоб лінії зв'язку з Китаєм залишалися відкритими Під час телефонної розмови між президентом Джо Байденом і головою КНР Сі Цзіньпіном (розмова очікується наприкінці цього тижня) будуть обговорюватися напружена […] Сообщение Байден та Сі Цзіньпін обговорять ситуацію навколо Тайваню та війну в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.