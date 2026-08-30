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Царьград

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Семь тысяч наёмников из 70 стран воюют против России на стороне ВСУ

Семь тысяч наёмников из 70 стран воюют против России на стороне ВСУ

По данным Института востоковедения РАН, в составе украинской армии воюет около 7 тысяч наёмников из более чем 70 стран.

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