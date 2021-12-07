Дед Мороз не сутенер: ответил приморец на просьбу женщин сделать подарок к Новому году

В Instagram (12+) @revizzorro_uss житель Приморья задал вопрос: "Какой подарок хотят получить женщины к Новому году?" Автор сообщения, видимо, захотел порадовать свою вторую половину, но не смог придумать вариант подарка.
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